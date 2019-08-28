Рамин Гулузаде выслушал молодых айтишников

Продолжается конкурс AZCLOUD Hackathon 2019, проводимый ООО AzInTelecom при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, при спонсорстве и партнерстве компаний Hewlett Packard Enterprise, R.I.S.K Company, Azercell Telekom, TrendMicro, Juniper Networks, Cisco и Bestcomp Group.

В рамках конкурса на Бакинском олимпийском стадионе министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с участниками конкурса. Министр познакомился с членами команд и особо подчеркнул растущий интерес молодежи к сфере информационных технологий.

Р.Гулузаде, отметив необходимость в высококвалифицированных молодых кадрах в сфере информационно-коммуникационных технологий, рассказал об условиях, созданных в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий и подведомственных структурах.

Затем министр подробно побеседовал с членами команд о AZCLOUD Hackathon 2019, целях их участия в этом конкурсе и будущих планах. Ответив на вопросы конкурсантов, Р.Гулузаде посетил специальные помещения (SkyBox), выделенные для каждой команды, и ознакомился с созданными здесь условиями.