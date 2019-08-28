«C сожалением вынуждены отметить, что в некоторых зарубежных медиа-ресурсах продолжает тиражироваться совершенно необоснованная информация о доставке в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран». Об этом сегодня сказала haqqin.az глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«МИД Азербайджана категорически опровергает эту информацию, не имеющую никаких оснований и носящую дезинформационный характер», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее заместитель командующего иракским военизированным ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») Абу Махди аль-Мухандэс в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» возложил на Израиль и США ответственность за недавние удары по складам этой группировки.

В частности, Абу Махди аль-Мухандэс обвинил США в том, что те ввели израильские дроны на территорию Азербайджана, с тем чтобы нацелить их на Иран и Ирак.