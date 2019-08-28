Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в сентябре
В сентябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане, с небольшим отклонением к потеплению, ожидается близкой к климатической норме, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ожидается, что осадки на территории страны будут распределяться неравномерно.
Предполагается, что объем месячных осадков в основном будет близким к климатической норме, в некоторых низменных районах меньше нормы, а в отдельных северных и западных районах - несколько выше.
Прогнозируется, что в первой и второй декадах будет преобладать нестабильная погода.
В Баку и на Апшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 22-25 градусов (ночью 17-22, днем 26-31, в отдельные дни 33-36 градусов тепла), что чуть выше климатической нормы.
Объем месячных осадков также ожидается близким к климатической норме (12-23 мм).