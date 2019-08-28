Нефть продолжает дорожать

Цена нефтяной корзины ОПЕК поднялась на $0,08 до $60,24, тогда как в предыдущий торговый день она составляла $60,16, повысившись со вторника на $1,18. Такие данные представлены на сайте картеля.

Напомним, что историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.

Нефтяная "корзина» ОПЕК — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 14 стран картеля (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор и Экваториальная Гвинея).

Тем временем цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в пятницу снижались, но в целом завершают неделю рекордным ростом за 7 недель благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая и падению запасов топлива в Штатах. Так, по состоянию на 14:24 мск октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,28 до $60,8 за баррель, октябрьские фьючеры на западно-техасский сорт WTI — на $0,83 до $55,88 за баррель, отмечает «Финмаркет».