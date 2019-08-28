Зеленский решил уволить треть депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает сократить число депутатов Верховной Рады, а также внести изменения в украинское избирательное законодательство. Текст предложенного им законопроекта опубликован на сайте украинского парламента.

Документ предполагает внесение изменений в статьи 76 и 77 украинской конституции. Среди предложений этого законопроекта — сокращение числа народных депутатов с 450 до 300 человек, изменение избирательной системы со смешанной на пропорциональную, введение избирательного ценза, подразумевающего, что кандидат в народные депутаты должен владеть государственным языком.

При этом в законопроекте отдельно указывается, что в случае его принятия действующий созыв Верховной Рады продолжает свою работу без изменений до окончания полномочий. Для внесения изменений в конституцию требуется 300 из 450 голосов народных депутатов.