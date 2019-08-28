Али Гасанов анонсирует победоносный марш азербайджанской армии

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что великий победоносный поход азербайджанской армии во имя освобождения наших земель - не за горами. Об этом помощник президента написал на своей странице в Facebook.

Али Гасанов поздравил братский турецкий народ с историческим праздником Победы. 30 августа 1922 года – дата славной победы Турции над оккупационными силами, ставшая символом судьбоносного триумфа.

"Я верю в то, что как 30 августа 1922 года свершилось большое победоносное наступление славной турецкой армия, так и великий победоносный поход азербайджанской армии во имя освобождения наших земель - не за горами!", - сказал помощник президента.

Он отметил, что Азербайджан всегда высоко ценил поддержку турецких братьев, с чьей помощью азербайджанская армия благодаря успешной политике президента Ильхама Алиева усиливается с каждым днем, входит в число 50 самых сильных армий мира. Али Гасанов подчеркнул, что доблестная армия Азербайджана доказала в апрельских боях 2016 года, что с честью способна выполнить поставленную перед ней священную задачу - миссию по освобождению оккупированных земель.