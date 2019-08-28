«Поздравляю « Карабах » с очередным выходом групповой раунд второго по значимости еврокубка, - цитирует Ровнага Абдуллаева сайт АФФА. - Пробившись в шестой раз подряд в эту стадию, в том числе один раз в Лиге чемпионов, « Карабах » подарил большую радость футбольной общественности страны.

Последовательные успехи «Карабаха», а до этого выход «Нефтчи» и «Габалы» в групповой турнир Лиги Европы являются показателем стабильности в азербайджанском футболе.

В связи с постоянным участием наших клубов в групповых играх Лиги Европы этот турнир стал для нас словно родным. Добавим к этому и проведение в прошлом сезоне финала Лиги Европы на Бакинском Олимпийском стадионе, благодаря чему Азербайджан с организационной точки зрения занял важное место в истории турнира.

Уже брошен жребий. «Карабаху» в соперники достались «Севилья», АПОЭЛ и «Дюделанж». Мы верим, что в матчах против представителей Испании, Кипра и Люксембурга «Карабах» выступит удачно. Желаю команде успехов на групповом этапе, спортивного счастья и участия не в шести, а в большем количестве игр в нынешней Лиге Европы».

Напомним, вчера «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова победил североирландский «Линфилд» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч пробился в групповой этап Лиги Европы.