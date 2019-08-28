Турция празднует День Великой победы фото
Турция отмечает сегодня День Вооруженных сил и 97-ю годовщину Великой победы.
В этот день в 1922 году была одержана победа в битве при Думлупынаре — ключевом сражении национально-освободительной борьбы турецкого народа, которым была завершена война за независимость Турции. Турецкой армией руководил Мустафа Кемаль Ататюрк — в будущем первый президент Турецкой Республики.
В честь праздника по всей Турции проходят многочисленные мероприятия, передает Anadolu. Президент Реджеп Тайип Эрдоган вместе с сопровождающей его делегацией посетил мавзолей Ататюрка, где возложил венок к могиле основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и почтил его память минутой молчания. Затем он оставил запись в Книге почетных гостей, в которой поблагодарил основателя Республики Мустафу Кемаля Ататюрка за то, что благодаря ему они сегодня имеют честь гордиться 97-й годовщиной Великой победы в войне за независимость.