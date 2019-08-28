Лига Европы: «Карабах» начинает против «Севильи» Расписание игр
Объявлен календарь матчей группового раунда Лиги Европы.
Чемпион Азербайджана «Карабах», попавший в группу «А» вместе с «Севильей», АПОЭЛ и «Дюделанжем», начнет выступление в осенней стадии домашней игрой с многократным победителем Лиги Европы из Испании.
Полное расписание игр «Карабаха»
1-й тур. 19 сентября. 20:55. «Карабах» - «Севилья»
2-й тур. 3 октября. 23:00. «Дюделанж» - «Карабах»
3-й тур. 24 октября. 20:55. «Карабах» - АПОЭЛ
4-й тур. 7 ноября. 21:55. АПОЭЛ – «Карабах»
5-й тур. 28 ноября. 00:00. «Севилья» - «Карабах»
6-й тур. 12 декабря. 21:55. «Карабах» - «Дюделанж».