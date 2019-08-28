Лига Европы: «Карабах» начинает против «Севильи» Расписание игр

Отдел спорта

Объявлен календарь матчей группового раунда Лиги Европы.

Чемпион Азербайджана «Карабах», попавший в группу «А» вместе с «Севильей», АПОЭЛ и «Дюделанжем», начнет выступление в осенней стадии домашней игрой с многократным победителем Лиги Европы из Испании.

Полное расписание игр «Карабаха»

1-й тур. 19 сентября. 20:55. «Карабах» - «Севилья»

2-й тур. 3 октября. 23:00. «Дюделанж» - «Карабах»

3-й тур. 24 октября. 20:55. «Карабах» - АПОЭЛ

4-й тур. 7 ноября. 21:55. АПОЭЛ – «Карабах»

5-й тур. 28 ноября. 00:00. «Севилья» - «Карабах»

6-й тур. 12 декабря. 21:55. «Карабах» - «Дюделанж».

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