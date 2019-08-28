Гурбан Гурбанов о соперниках: «Севилью» знают все»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы, в котором его команде предстоит сыграть с испанской «Севильей», кипрским АПОЭЛ и люксембуржским «Дюделанжем».

«АПОЭЛ – знакомый соперник, его сила известна, - говорит главный тренер. – С «Дюделанжем» мы играли ранее, но с тех пор прошло много времени. То, что эта команда вновь пробилась в групповой раунд, говорит о том, что это неслучайно. Ну а «Севилья» всем известна. Это клуб, выигрывавший Лигу Европы чаще всех.

У нас еще есть время, постараемся проанализировать соперников получше».

Капитан «Карабаха» Рашад Садыхов также поделился своим мнением о соперниках: «Мы попали в интересную группу. Понятно, что «Севилья» - один из фаворитов всего турнира, и пять раз побеждала в Лиге Европы.

С АПОЭЛ играли в этом сезоне, обе встречи получились очень упорными, и они прошли в следующий этап.

С «Дюделанжем» играли три года тому назад. В первой игре победили, а в ответной уступали до последних минут, но смогли сравнять счет в концовке.

Сделаем все от нас зависящее, чтобы по итогам группового раунда добиться хорошего результата».

Напомним, что первый матч на групповой стадии «Карабах» сыграет в Баку 19 сентября против «Севильи».