Удины из Азербайджана освободили от армян албанскую церковь в Турции фото; видео
Представители Общества христиан удинов-албанов Кавказа посетили Турцию, а также церковь Ахтамар, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам представителя Общества Рафига Данагари, церковь Ахтамар была подарена армянам, и теперь истинные владельцы святилища - удины-албаны просят власти Турции разрешить им проводить свои религиозные обряды в этой древней албанской церкви, в котором впоследствии армяне стали проводить свои службы.
В церковь представители общества вошли с турецкими и азербайджанскими флагами. Внутри храма они совершили религиозный обряд.
«Мы впервые посетили Ванскую область. Давно хотели посетить албанскую церковь на острове Ахтамар. В 1836 году Россия передала все албанские церкви в ведение армянской григорианской церкви. В действительности это святилище является албанской церковью и одновременно церковью кипчаков и всех турок-христиан. К сожалению, армяне, где бы ни видели крест, сразу же заявляют о своих правах на церковь», - отметил Данагари.
Представители общества отметили, что Ахтамарская церковь построена их предками - албанами-христианами.