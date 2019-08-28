В конституции Северной Кореи изменили статус Ким Чен Ына

Депутаты Верховного народного собрания (парламента) КНДР внесли в конституцию страны поправки, в соответствии с которыми Ким Чен Ын юридически стал главой государства.

В текст Основного закона страны добавлен параграф, который гласит, что председатель Госсовета Северной Кореи «избирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом», передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Нововведение, как уточняется в публикации, закрепляет в конституции статус «верховного лидера партии, государства и вооруженных сил КНДР, избираемого в соответствии с единодушной волей и желанием всего корейского народа».

Ким Чен Ын руководит Северной Кореей с 2011 года, но до поправок главой государства формально считался председатель парламента.