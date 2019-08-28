Нетаньяху Макрону: Сейчас не время для переговоров с Ираном

Как пишет EADaily, призыв это прозвучал на фоне открывшейся в Хельсинки закрытой встречи глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Германии, где обсуждается сохранение в силе соглашения о ядерной программе Ирана 2015 года и меры по обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе.

«Это неподходящее время для проведения переговоров с Ираном, в то время как он усиливает агрессию в Ближневосточном регионе», — сказал Нетаньяху Макрону в ходе телефонного разговора между ними.

Премьер Израиля также напомнил позицию своей страны, согласно которой, Израиль «будет защищать себя от любых нападений и не даст врагам, которые стремятся к его уничтожению, получить ядерное оружие».