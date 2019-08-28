В Армении еще семь человек заразились сибирской язвой
В Армении зафиксированы новые случаи сибирской язвы, сказали в пресс-службе Минздрава республики.
По данным пресс-службы, в ереванскую инфекционную больницу "Норк" с признаками кожной формы сибирской язвы были доставлены двое жителей села Геташен Армавирской области, передает РИА Новости.
Больные отметили, что несколько дней назад разделывали тушу падшей коровы односельчанина. В Геташен выехали специалисты Национального центра предотвращения и контроля за болезнями. В результате проверок в селе они обнаружили еще шесть человек, у которых были симптомы кожной сибирской язвы. Все они направлены в медцентр "Норк". В результате лабораторных исследований у пяти больных обнаружено ДНК возбудителя сибирской язвы, сказали в армянском Минздраве.
В селе установлен медицинский надзор, проводятся совместные профилактические работы с инспекционным органом безопасности пищевых продуктов.