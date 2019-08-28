В Турции не хотят отказываться от F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о приверженности Анкары соглашению с США по программе производства истребителей F-35, однако в случае отказа Вашингтона поставлять эти самолеты будет рассматривать альтернативы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

«Мы никогда не говорили, что покупаем самолеты у России, мы являемся частью программы F-35 и все еще придерживаемся ее. Мы хотим купить F-35, но если не сможем это, то будем искать альтернативы. Не исключаем никаких вариантов, не обязательно это должна быть только Россия», – заявил Чавушоглу.

Отметим, что ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара и Москва ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57.