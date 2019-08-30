Смертельная авария на трассе Алят - Астара

В Билясуваре на 80-м километре автодороги Алят - Астара столкнулись три автомобиля.

Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей три человека погибли на месте происшествия. Четверо раненых доставлены в Центральную районную больницу Джалилабада.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и пострадавших. Из-за аварии на дороге образовался затор. Сотрудники дорожной полиции принимают меры по его устранению.