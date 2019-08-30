Еще один американский военный убит в Афганистане
В Афганистане во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий США, сообщает командование международной операции "Решительная поддержка", которую проводит НАТО, передает РИА Новости.
Подробности происшествия и личность погибшего не разглашаются "до уведомления ближайших родственников".
Напомним, на прошлой неделе также при выполнении боевого задания были убиты двое американских военнослужащих. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полного вывода американских войск из Афганистана не будет. Он отметил, что в стране останутся 8 600 американских военных из около 13 тысяч военнослужащих.