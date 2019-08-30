Посол США о заявлении Пашиняна в Ханкенди

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер прокомментировал скандальное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое он сделал, выступая на митинге в Ханкенди. Об этом сообщает Report.

«Мы призываем стороны воздержаться от риторики, нагнетающей насилие и напряженность. С нетерпением ждем скорой встречи глав МИД обеих стран. Надеюсь, встреча состоится в сентябре. Она станет продолжением переговорного процесса. Мы призываем стороны сконцентрировать внимание на этом», - отметил заявил американский посол.

Напомним, 5 августа Пашинян, выступая с речью в Ханкенди, озвучил ряд скандальных призывов и заявлений. В частности, он неоднократно повторял фразу «Карабах - это Армения, и точка».