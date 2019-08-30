Сибирские пожары привели к таянию льдов в Гренландии и Арктике

По мнению Вильфанда, причина кроется в мелких частицах пепла, который оседает на снегу и мешает отражаться солнечному свету.

Лесные пожары в Сибири ускорили и так беспрецедентное таяние льдов Гренландии и Арктики, сказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Лента.ру».

В результате отражение ослабевает, на поверхности задерживается больше тепла, и солнце плавит ледяную шапку и вечную мерзлоту: «Опасность в том, что, когда пепел оказывается на льду, происходит его интенсивное таяние».

По словам Вильфанда, в этом году таять начало 90 процентов ледяного щита Гренландии — такое наблюдалось учеными впервые. Если этот процесс продолжится, произойдет резкий рост Мирового океана. В случае освобождения всех замороженных масс воды на острове, уровень океана повысится на пять-семь сантиметров, и последствия будут катастрофическими.