Суд Армении арестовал экс-министра и его племянника
Суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать на два месяца экс-министра финансов Армении, бывшего начальника Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна. Об этом сказал журналистам его адвокат Ерем Саркисян, сообщает ТАСС.
«Суд решил избрать меру пресечения в отношении моего подзащитного - арест на два месяца», - отметил адвокат.
Ранее решением суда был арестован и племянник Гагика Хачатряна - Карен Хачатрян.
Служба нацбезопасности Армении задержала Гагика Хачатряна и его племянника Карена 27 августа. В тот же день были проведены обыски в принадлежащих им квартирах, особняках, офисах. Предъявленные обвинения связаны с предполагаемыми преступлениями, совершенными в период пребывания Гагика Хачатряна в должности главы Комитета государственных доходов.
По данным СМИ, в Армении Гагику Хачатряну принадлежали компании «Мегафуд», «Мегаконцерн», «Мегамоторс» (дилер фирмы Mitsubishi), «Мегаспорт» (сеть продажи спортивных товаров), «Чимег», «Альянс терминал», элитный брендовый магазин «Хронограф», сеть супермаркетов «Нор Зовк», такси-сервис «Ани». В 2011 году за 200 миллионов евро Хачатрян купил в австрийском Зальцбурге завод по производству всемирно известного шоколадного бренда «Моцарт» (записан на сына). В США, Париже на него и ближайших родственников записано имущество на десятки миллионов долларов.