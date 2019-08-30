Суд Армении арестовал экс-министра и его племянника

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать на два месяца экс-министра финансов Армении, бывшего начальника Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна. Об этом сказал журналистам его адвокат Ерем Саркисян, сообщает ТАСС.

«Суд решил избрать меру пресечения в отношении моего подзащитного - арест на два месяца», - отметил адвокат.