В Госкомтаможни обсудили торговый индикатор

Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Исмаил Гусейнов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, начальники Главного управления, представители министерств экономики, налогов, юстиции, Национальной академии наук, Агентства пищевой безопасности, а также консалтинговых компаний.

29 августа в Государственном таможенном комитете состоялась встреча рабочей группы по торговому индикатору Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

На встрече были обсуждены проведенные на границе работы по торговому индикатору и будущие шаги, которые необходимо предпринять.

По словам первого заместителя председателя ГТК Исмаила Гусейнова, в результате реализации стратегии устойчивого экономического развития, проводимой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в стране достигнута макроэкономическая стабильность, обеспечена экономическая устойчивость, увеличились доходы госбюджета и населения.

Было отмечено, что в последние годы успешные реформы во всех областях, включая таможенную систему, обеспечили благоприятную бизнес-среду, облегчили международную торговлю, упростили таможенные процедуры, повысили степень удовлетворенности граждан. Это, в свою очередь, привело к продвижению Азербайджана на 32 позиции в отчете Всемирного банка Doing Business 2019.