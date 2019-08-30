В Госкомтаможни обсудили торговый индикатор
29 августа в Государственном таможенном комитете состоялась встреча рабочей группы по торговому индикатору Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.
Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Исмаил Гусейнов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, начальники Главного управления, представители министерств экономики, налогов, юстиции, Национальной академии наук, Агентства пищевой безопасности, а также консалтинговых компаний.
На встрече были обсуждены проведенные на границе работы по торговому индикатору и будущие шаги, которые необходимо предпринять.
По словам первого заместителя председателя ГТК Исмаила Гусейнова, в результате реализации стратегии устойчивого экономического развития, проводимой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в стране достигнута макроэкономическая стабильность, обеспечена экономическая устойчивость, увеличились доходы госбюджета и населения.
Было отмечено, что в последние годы успешные реформы во всех областях, включая таможенную систему, обеспечили благоприятную бизнес-среду, облегчили международную торговлю, упростили таможенные процедуры, повысили степень удовлетворенности граждан. Это, в свою очередь, привело к продвижению Азербайджана на 32 позиции в отчете Всемирного банка Doing Business 2019.
Первый заместитель председателя госкомитета выразил уверенность, что сотрудничество особенно с консалтинговыми компаниями даст эффективные результаты в этой области.
Исмаил Гусейнов, рассказавший о проведенных работах по торговому индикатору, далее проинформировал участников встречи о применении и преимуществах пропускной системы «Зеленый коридор».
Затем заместитель председателя госкомитета Джавад Гасымов заявил, что мероприятия по реализации обязательных решений будут завершены к концу 2019 года, а также внедрение данной системы создаст благоприятные возможности как для таможенных органов, так и бизнес-субъектов с точки зрения экономии и средств.
Джавад Гасымов отметил, что внедрение методов таможенного контроля позволило сократить физический осмотр на 90% и применить меры по модернизации инфраструктуры таможенно-пропускных пунктов.
Джавад Гасымов также проинформировал участников встречи о формировании института таможенного представительства, строительстве новых таможенно-пропускных пунктов, повышении профессиональных знаний таможенных представителей и о других мероприятиях.
В завершение состоялся обмен мнениями по теме, выслушаны мнения участников и даны ответы на их вопросы.