Шеститонный памятник Ленину продали как металлолом

Шеститонный бронзовый памятник Владимиру Ленину, демонтированный в украинском городе Желтые Воды Днепропетровской области в рамках закона о декоммунизации, продали как металлолом.

"В Днепропетровской области с электронного аукциона продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году, - сообщает "Радио Свобода". - Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, продана как металлолом за 500 тысяч гривен ($19,8 тыс.)".

Монумент ранее выставила на торги государственная исполнительная служба. За деньги, полученные от продажи, планировалось погасить часть долгов по зарплате жилищно-ремонтно-эксплуатационного объединения Желтоводского горсовета.