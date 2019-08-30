Умер один из богатейших людей мира

Шведский предприниматель, миллиардер Ханс Раусинг, который помог превратить небольшую семейную компанию Tetra Pak в одну из крупнейших в мире корпораций по упаковке пищевых продуктов, умер в своем доме в Англии в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Reuters.

Ханс Раусинг, сын основателя компании Tetra Pak Рубена Раусинга, возглавил компанию в начале 1950-х годов. Он превратил компанию из семейного бизнеса, где были заняты всего восемь человек, в транснациональную корпорацию с годовым оборотом более 10 миллиардов евро.

Ханс и его брат Гэд унаследовали бизнес в 1983 году после смерти отца. В 1995 году Ханс продал свою долю Гэду за $7 млрд.

Именно Ханс Раусинг принес тетраэдрические картонные упаковки для продуктов на мировой рынок. В XX веке компания стала лидером в производстве упаковочных решений. По данным американского журнала Forbes, состояние Ханса Раусинга и его семьи в 2019 году составляло $12 млрд.