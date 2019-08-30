Трамп: США не причастны к взрыву иранской ракеты
Президент Дональд Трамп заявил, что США не причастны к предпринятой Ираном в четверг неудачной попытке запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни.
«США непричастны к катастрофическому происшествию во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir с космодрома Семнан. Желаю Ирану всего наилучшего и удачи в выяснении обстоятельств того, что произошло на космодроме», — написал Трамп в твиттер.
The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019
Накануне Associated Press сообщило, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета. На снимках, на которые ссылается агентство, изображен Национальный космодром имени имама Хомейни в провинции Семнан. На фотографиях на стартовой площадке различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.