Трамп: США не причастны к взрыву иранской ракеты

Президент Дональд Трамп заявил, что США не причастны к предпринятой Ираном в четверг неудачной попытке запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни.

«США непричастны к катастрофическому происшествию во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir с космодрома Семнан. Желаю Ирану всего наилучшего и удачи в выяснении обстоятельств того, что произошло на космодроме», — написал Трамп в твиттер.

Накануне Associated Press сообщило, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета. На снимках, на которые ссылается агентство, изображен Национальный космодром имени имама Хомейни в провинции Семнан. На фотографиях на стартовой площадке различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.

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