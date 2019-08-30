Мечтал быть рок-звездой, а стал премьером Британии

"У меня были разные цели. Я недолгое время думал, что мог бы стать музыкантом, рок-звездой, но не зашло очень далеко. Тогда я подумал, что буду владеть сетью мультибрендовых магазинов и стану магнатом, но и здесь не преуспел. Я хотел производить кухонную плитку, и это стало полным провалом", - поделился британский премьер.

Один из участников встречи спросил Джонсона, продолжает ли он ездить на велосипеде, находясь в должности главы правительства. "Нет, к сожалению, мой велосипед заперт в парламенте. Я уже сто лет им не пользуюсь. Скучаю по нему", - поделился Джонсон, отметив, что не пользуется двухколесным транспортом, поскольку существует угроза, что "кто-нибудь может напасть на него".