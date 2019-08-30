Леонид Швец, Киев, автор haqqin.az 00:53

Три месяца спустя после инаугурации президент Украины, наконец, обрел всю полноту власти, причем большую, чем кто-либо из его предшественников. На своем первом же заседании, продлившемся за полночь, новая Верховная Рада, где у президентской партии «Слуга народа» доминирующая фракция из 254 человек, избрала правительство и генерального прокурора. Хотя украинский парламент демонстрировал чудеса интенсивности, проведя в течение заседания около 170 голосований, Владимир Зеленский, присутствовавший в парламентском зале, все время поторапливал депутатов: «Включаем пятую скорость!»

Пятая скорость Украине действительно очень нужна, поскольку страна сильно пробуксовывает в экономическом развитии, а целый ряд реформ, провозглашенных предыдущим президентом Петром Порошенко, оказались умелой имитацией. Собственно, на имитационный характер изменений избиратели и отреагировали, сенсационно отдав власть команде неполитиков – вчерашних деятелей шоу-бизнеса из известного далеко за пределами Украины проекта «Квартал 95». «Слуги народа» не стали создавать коалицию с другими фракциями, что сняло с них необходимость делиться портфелями в правительстве. В самой Верховной Раде представители президентской партии возглавили 19 комитетов из 23-х, еще 49 «слуг» стали заместителями глав комитетов и секретарями. Спикер парламента и его первый заместитель – тоже из большинства. 254 голоса, когда для принятия решений необходимо 226, это неплохой запас уверенности. До конституционного большинства в 300 голосов остается совсем немного, и пока пропрезидентскую фракцию при голосованиях активно поддерживают 26 депутатов из «Батькивщины» Юлии Тимошенко и часть внефракционных, которых всего насчитывается 56 человек. Это важно, поскольку среди решений, которые намерена принять команда Зеленского, целый ряд требует изменения Конституции Украины. Между тем к уже принятым решениям есть серьезные вопросы. Новое украинское правительство поражает своей свежестью и молодостью. Его возглавил 35-летний Алексей Гончарук, самый молодой премьер в истории Украины, а средний возраст министров меньше 40 лет. Одному из вице-премьеров 28. Самый старший – Арсен Аваков, которому 55, он единственный в Кабмине старше пятидесяти, и к нему огромная масса претензий.

Еще накануне назначения правительства, когда стало известно, что в его составе может оказаться Аваков, в Киеве на улице Банковой, где располагается Офис президента Украины, прошла акция протеста «Аваков – чорт». Именно так, с нарочитым нарушением правил правописания, чтобы было обиднее. Авакова в Украине сильно не любят. В день голосования протестующие собрались под Верховной Радой, но и это не смогло предотвратить назначения. Арсен Аваков занял свой пост во главе Министерства внутренних дел Украины еще в 2014 году, в первом правительстве Арсения Яценюка, и остается самым долго служащим министром. Несмотря на непростые, до враждебности, отношения с Петром Порошенко, тому не удалось убрать влиятельного главу МВД. В Кабинете Гончарука за Аваковым останется его министерство, но еще и добавятся функции вице-премьера силового блока.

Это решение Зеленского вызвало большое общественное неудовольствие и недоумение среди депутатов собственной фракции. Аваков, выдающийся знаток теневой стороны украинской власти, точно не соответствует идеалам качественного обновления. Новому президенту пришлось пообещать на заседании фракции, что его назначение носит временный характер, ориентировочно, на полгода, пока не будет подготовлен свой кандидат, способный эффективно перехватить у Авакова силовой блок. На Авакова в некотором смысле накладываются наставнические функции на переходный период. Журналистам в зале парламентских заседаний удалось снять переписку в смартфоне одной из народных депутатов от «Слуги народа», Елизаветы Богуцкой, в которой та поясняла своей подруге логику, по которой в правительстве оставили Авакова: «Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать… Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч». Под «Петей», конечно, имелся в виду Петр Порошенко. Переворот во главе с бывшим президентов настолько невероятная вещь в Украине, что легковерную Богуцкую тут же высмеяли. Между тем ее пост выдает внутреннюю кухню президентской партии, где всерьез, очевидно, опасаются сопротивления старой системы и видят, как ни парадоксально, в Авакове, ярком представителе этой системы, союзника по борьбе с ней.