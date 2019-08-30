Дмитрий Рой, отдел международной политики 01:10

С начала нынешнего учебного года азербайджанский язык войдет в программу средних школ иранской провинции Восточный Азербайджан. К этой радостной новости трудно подобрать иной комментарий, чем слова «лучше поздно, чем никогда», поскольку вопрос о языке не только назрел - он уже перезрел и грозит иранским властям неприятностями. Правда, введение азербайджанского языка в школьную программу достаточно ограничено - два раза в неделю, всего 60 часов за учебный год, и только в 4-м классе начальной и 9-м классе средней школ. Но и это большое достижение.

Нет, изучать азербайджанский в Иране можно было и раньше, с любого возраста - но только за собственный счет и во внеурочное время. Сейчас же под это выделены средства из госбюджета, а это, согласитесь, уже несколько иной, более высокий статус. Причем местным муниципалитетам и властям провинции предоставлена возможность из собственных бюджетов финансировать расширение программы изучения языка в средних и высших учебных заведениях, и нет сомнения, что Иранский Азербайджан, Güney Azərbaycan - Восточный, Западный, остан Эрбиль и часть остана Зенджан - этим правом воспользуются, средства для этого у них есть. Примечательно, что прошло больше года с момента, когда Хасан Роухани пообещал принять меры по поддержке азербайджанского языка. «Я призываю чиновников продвигать центры обучения тюркского языка и литературы. Я призываю опубликовать необходимые книги», - говорил он во время своего блиц-визита по Иранскому Азербайджану, состоявшегося в апреле 2018-го. В который, напомню, его вынудил отправиться разгоревшийся тогда скандал после высказывания помощника Роухани, Али Юнуси, назвавшего всех жителей Иранского Азербайджана «персами, говорящими на тюркском языке».