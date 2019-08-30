Азербайджанский язык в Иране: лучше поздно, чем никогда за бортом недели
С начала нынешнего учебного года азербайджанский язык войдет в программу средних школ иранской провинции Восточный Азербайджан.
К этой радостной новости трудно подобрать иной комментарий, чем слова «лучше поздно, чем никогда», поскольку вопрос о языке не только назрел - он уже перезрел и грозит иранским властям неприятностями.
Правда, введение азербайджанского языка в школьную программу достаточно ограничено - два раза в неделю, всего 60 часов за учебный год, и только в 4-м классе начальной и 9-м классе средней школ. Но и это большое достижение.
Нет, изучать азербайджанский в Иране можно было и раньше, с любого возраста - но только за собственный счет и во внеурочное время. Сейчас же под это выделены средства из госбюджета, а это, согласитесь, уже несколько иной, более высокий статус.
Причем местным муниципалитетам и властям провинции предоставлена возможность из собственных бюджетов финансировать расширение программы изучения языка в средних и высших учебных заведениях, и нет сомнения, что Иранский Азербайджан, Güney Azərbaycan - Восточный, Западный, остан Эрбиль и часть остана Зенджан - этим правом воспользуются, средства для этого у них есть.
Примечательно, что прошло больше года с момента, когда Хасан Роухани пообещал принять меры по поддержке азербайджанского языка. «Я призываю чиновников продвигать центры обучения тюркского языка и литературы. Я призываю опубликовать необходимые книги», - говорил он во время своего блиц-визита по Иранскому Азербайджану, состоявшегося в апреле 2018-го.
В который, напомню, его вынудил отправиться разгоревшийся тогда скандал после высказывания помощника Роухани, Али Юнуси, назвавшего всех жителей Иранского Азербайджана «персами, говорящими на тюркском языке».
Причем Юнуси - фигура в иранском истеблишменте далеко не случайная. Это не просто помощник президента, но еще и один из влиятельнейших деятелей «закулисья», член Высшего совета национальной безопасности, в прошлом глава Министерства информации/разведки (VAJA), человек, которого верховный лидер Али Хаменеи в 2016 году лично просил участвовать в работе администрации Хасана Роухани.
Причем это именно он, придя в 2016-м в администрацию Роухани, обещал решить вопрос с организацией учебного процесса на азербайджанском языке. Словом, все по пословице - обещанного три года ждут, ведь именно столько времени с обещаний и прошло.
Разумеется, в Иранском Азербайджане вполне обоснованно радуются произошедшему, пусть оно и с запозданием. Кстати, тогда, в 2018-м, Хасан Роухани в Тебризе пообещал возродить высыхающее озеро Урмия, во всяком случае - выделить на это достаточно денег. Так что и подвижек в данном вопросе там продолжают ждать…