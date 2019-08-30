Известна их эмблема - горный орел, атакующий змею. В 2018 году подразделение израсходовало на учениях столько же боеприпасов, сколько все остальные части народной вооруженной полиции (НВП), расквартированные в Синьцзяне, израсходовали за три года.

Китайская народная вооруженная полиция официально подтвердила существование в ее структуре подразделения специальных операций по борьбе с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

«Горные орлы» подчиняются разведывательному управлению НВП, а их командир полковник Ван Ган - фигура в мире антитеррора достаточно известная, если, правда, слово «известность» можно применить к этому закрытому и законспирированному сообществу. Кстати, в прошлом году мелькала информация о том, что Ван Гана видели в Сирии и Афганистане. После чего у группировок боевиков из Синьцзяна, воюющих в этих странах, начинались серьезные проблемы, вплоть до таинственного исчезновения небольших групп личного состава и серии несчастных случаев с командирами.

Китайская сторона утверждает, что «Горные орлы» - это спецназ качественно нового типа, но вот что под этим подразумевается - государственная тайна.

В любом случае, на сегодняшний день Китай располагает по одному подразделению специального назначения на трех оперативных направлениях - Центральном (отряд «Соколы», созданный в 1982 году), Южном (отряд «Снежные барсы», созданный в 2002-м) и Западном («Горные орлы»). Все в полном соответствии с идеями начальника разведывательного управления Народной вооруженной полиции Китая генерала Чжан Сяоци, который считает, что сеть подразделений сил специальных операций должна покрывать всю страну для обеспечения стабильности, оперативного реагирования на возникающие угрозы и защиты интересов и законных прав КНР.

Кстати, первыми, кому удалось поработать с «Горными орлами», стали бойцы из бригады «Черная пантера» спецназа Кыргызстана. Именно они приняли участие в совместных антитеррористических учениях Народной вооруженной полиции Китая и Национальной гвардии Кыргызстана «Сотрудничество-2019», проходивших с 6 по 13 августа в районе Урумчи, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.