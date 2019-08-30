Россия обвинила Грузию в обострении ситуации на границе

Российское внешнеполитическое ведомство считает, что действия грузинской стороны создали напряженную обстановку в регионе и привели к обострению «застарелой пограничной проблемы».

«Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран», — заявили в российском МИД.

«Призываем стороны проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», – заключили в МИД.

В пятницу «президент» так называемой «республики Южная Осетия» Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия не намерена идти на вооруженный конфликт с Грузией. По его мнению, грузинская сторона хочет военного противостояния. 28 августа грузинская полиция разместила блокпост в районе села Цнелис. Цхинвали требовал убрать блокпост, в Тбилиси ответили отказом.