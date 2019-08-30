Э.Исмайлов сказал, что это 38-й филиал сети супермаркетов Rahat: «Сегодня открытие 38-го магазина сети Rahat. Количество наших магазинов быстро растет соответственно росту запросов населения. И теперь в поселке Мушфигабад мы открываем наш второй магазин. В связи с открытием всех, кто сделает покупки за 20 манатов и выше, ждут различые подарки. Для большего удобства покупок акция продлится три дня.

То, что сюда собралось большое число людей, свидетельствует о том, что для удобных покупок по доступным ценам покупатели выбирают Rahat-маркет. Оформленный по особому дизайну наш магазин оснащен новейшим техническим оборудованием. Мы приглашаем всех воспользоваться масштабными акциями».

Отметим, что в различных районах Баку действуют филиалы сети супермаркетов Rahat. В них ежедневно обслуживают более 80 000 клиентов, которым в соответствии с их бюджетом предлагается широкий ассортимент высококачественных продуктов.