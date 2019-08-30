Президент Беларуси Александр Лукашенко после официальных переговоров в Минске с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном решил поработать на приусадебном участке. Вечером этого же дня белорусский лидер собирал бахчевые, передает БелТА.

Как отмечает агентство, белорусский лидер каждый год в августе участвует в сборе урожая на этом участке. Арбузы там выращивают несколько лет. Ранее Лукашенко неоднократно говорил, что меняющийся климат в стране позволяет выращивать в том числе теплолюбивые культуры.

В этом году, несмотря на переменчивую погоду, семье Лукашенко удалось собрать около 20 тонн ягоды. По традиции часть урожая сын президента Николай передаст в подшефный минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов.