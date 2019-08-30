В Гренландии призвали передать остров Трампу

Издание отмечает, что политик отвергает идею о продаже острова США, но отмечает, что ежегодные выплаты в размере почти $600 млн могут стать альтернативой датским субсидиям, передает RNS.

«США готовы поддерживать нашу экономику четырьмя миллиардами (датских крон, около $600 млн) в год. Таким образом, население впервые оказывается на распутье. Сейчас у нас впервые есть альтернатива датским субсидиям», — сказал Броберг, отметив, что возможное предложение о покупке острова основано не на желании помочь Гренландии, а на интересах США.

По его словам, ранее Гренландия отказалась быть в составе Евросоюза, а теперь пришло время отказаться от «датского государственного сообщества».

«Уже сейчас США защищают Гренландию, не Дания. Они продолжат это делать, когда мы станем независимыми. И они смогут поддерживать нас четырьмя миллиардами для того, чтобы им позволили заниматься военными базами в Гренландии», — добавил он.

16 августа The Wall Street Journal сообщила о заинтересованности президента США Дональда Трампа в покупке Гренландии. Позже он подтвердил желание Вашингтона журналистам. МИД Гренландии на своей странице в Twitter ответил, что остров «открыт для бизнеса, но не для продажи». В дальнейшем телеканал CBS сообщил, что Трамп назвал отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен продавать США Гренландию «мерзким», негативно оценив ее слова об «абсурдности» этой идеи. Та в свою очередь отказалась вступать с Трампом в «войну слов». В ходе конфликта Трамп отменил свой визит в Данию, запланированный на начало сентября.