В Гренландии призвали передать остров Трампу
Депутат парламента Гренландии от партии «Налерак» Пеле Броберг призвал сограждан обсудить все плюсы возможного приобретения острова Соединенными Штатами, сообщает Sermitsiaq.
Издание отмечает, что политик отвергает идею о продаже острова США, но отмечает, что ежегодные выплаты в размере почти $600 млн могут стать альтернативой датским субсидиям, передает RNS.
«США готовы поддерживать нашу экономику четырьмя миллиардами (датских крон, около $600 млн) в год. Таким образом, население впервые оказывается на распутье. Сейчас у нас впервые есть альтернатива датским субсидиям», — сказал Броберг, отметив, что возможное предложение о покупке острова основано не на желании помочь Гренландии, а на интересах США.
По его словам, ранее Гренландия отказалась быть в составе Евросоюза, а теперь пришло время отказаться от «датского государственного сообщества».
«Уже сейчас США защищают Гренландию, не Дания. Они продолжат это делать, когда мы станем независимыми. И они смогут поддерживать нас четырьмя миллиардами для того, чтобы им позволили заниматься военными базами в Гренландии», — добавил он.
16 августа The Wall Street Journal сообщила о заинтересованности президента США Дональда Трампа в покупке Гренландии. Позже он подтвердил желание Вашингтона журналистам. МИД Гренландии на своей странице в Twitter ответил, что остров «открыт для бизнеса, но не для продажи». В дальнейшем телеканал CBS сообщил, что Трамп назвал отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен продавать США Гренландию «мерзким», негативно оценив ее слова об «абсурдности» этой идеи. Та в свою очередь отказалась вступать с Трампом в «войну слов». В ходе конфликта Трамп отменил свой визит в Данию, запланированный на начало сентября.