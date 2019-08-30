США внесли в «черный список» иранский танкер Adrian Darya
США внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара. Об этом говорится в заявлении американского минфина, сообщает ТАСС.
В санкционный список внесен также капитан этого судна - гражданин Индии Ахилеш Кумар.
Минфин США отмечает, что танкер перевозил 2,1 млрд баррелей иранской нефти, «от чего в результате извлекали пользу силы специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции». Санкции были введены в рамках исполнительного указа, «направленного на борьбу с терроризмом и теми, кто оказывает поддержку терроризму или террористической деятельности».
Санкции предполагают заморозку всех активов в США, при этом американским гражданам запрещено поддерживать какие-либо деловые связи с фигурантами списка.