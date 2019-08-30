США внесли в «черный список» иранский танкер Adrian Darya

США внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара. Об этом говорится в заявлении американского минфина, сообщает ТАСС.

В санкционный список внесен также капитан этого судна - гражданин Индии Ахилеш Кумар.