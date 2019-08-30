На США надвигается опасный ураган

Ураган Дориан в США набрал силу до четвертой из пяти, «чрезвычайно опасной» степени. Он может стать сильнейшим ураганом на восточном побережье штата Флориды за последние 30 лет.

Как передает Associated Press, по данным Национального ураганного центра США, скорость ветра в эпицентре достигает 209 км/ч.

По прогнозам, Дориан дойдет до побережья Флориды, где уже объявили режим ЧС, в понедельник или в ночь на вторник. Стихия также угрожает жителям северо-западных Багамских островов, там объявили об эвакуации.

Ранее президент США Дональд Трамп решил отменить визит в Польшу из-за надвигающегося урагана.