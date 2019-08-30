Массовое отравление в Армении

В Гюмри тридцать человек попали в больницу с признаками отравления после свадьбы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Как отмечается, торжество проходило в местном ресторане «Двин». Состояние госпитализированных медики оценивают как легкое и средней тяжести. По предварительным данным врачей, граждане отравились едой.

После случившегося инцидента к лабораторным исследованиям приступили специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и инспекционного органа безопасности пищевых продуктов Армении.