Иран нарастил запасы урана

Иран вновь увеличил запасы низкообогащенного урана, превысив ограничения ядерной сделки. Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Reuters.

Так, с июля Иран увеличил запасы низкообогащенного урана на 241,6 кг. Запасы тяжелой воды составляют 125,5 тонны, что не превышает допустимые нормы.

Напомним, договор о прекращении ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году.

Однако 8 мая 2018 года США вышли из соглашения и ввели санкции против Ирана в сфере нефтяного экспорта.