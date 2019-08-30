Самолет из Баку экстренно сел в Волгограде

Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.

Согласно информации, рейс Баку-Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за 60-летней женщины, которой стало плохо на борту самолета, ее госпитализировали.

"Рейсы Грозный-Внуково и Баку-Москва еще в Волгограде, ожидают вылета, Красноярск-Симферополь отправлен в пункт назначения", — сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.