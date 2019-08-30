Азербайджанская нефть подешевела

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 30 августа составила 62,20 доллара за баррель, что на 1,29 доллара ниже цены за предыдущий день, сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 61,48 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 1,26 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 59,28 доллара за баррель, что на 1,54 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 августа составила 59,17 доллара за баррель, что на 1,34 доллара ниже предыдущего показателя.