Директор бюро Эльчин Гамбаров ознакомил председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова с проделанной работой и отметил, что в здании обеспечены все условия для деятельности адвокатов. Подготовлены специальные комнаты для встреч, а здание в целом оснащено новой мебелью и оборудованием.

Анар Багиров высоко оценил проведенную в бюро работу и отметил важность улучшения условий работы адвокатов. Он также проинформировал собравшихся о мерах, предпринимаемых Коллегией адвокатов для улучшения материально-технического состояния адвокатских структур по всей стране.

Анар Багиров добавил, что вся эта работа проводится на основании распоряжения президента Азербайджана «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года.

В ходе встречи было проведено заседание с участием адвокатов, работающих в этом бюро. Руководство Коллегии выслушало проблемы адвокатов, а также ответило на интересующие их вопросы.