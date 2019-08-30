Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 14:11

«Я бы в грузчики пошел - пусть меня научат!» Так писалось и думалось во времена Маяковского. Тем не менее, кавказские республики со временем стали рекордсменами по части дипломированных специалистов по самым разным профессиям, в том числе и по тем, которые в целом никому особенно не были нужны. По численности докторов, профессоров, доцентов мы также били мировые рекорды. В CCCР это имело большое значение – «корочка» была важнее самих знаний, если только речь не шла о специалистах узкотехнического профиля. Всем остальным было намного важнее иметь нужные связи, родиться и вырасти в нужной семье, получить диплом престижного вуза, и уметь квалифицированно обольщать суровых советских управленцев в холодных московских коридорах. Но вот Советский Союз раcпался, а вместе с ним, вроде, должна была уйти в небытие и сама система, которая породила нечто невероятное – родителей, готовых платить деньги за невежество собственных детей.

Конец дипломомании? Новые постсоветские реалиии быстро показали, что к чему – вокруг одни профессора, академики, красиво говорящие и умеющие уверенно глаголить о том, о чем они понятия не имеют. При этом квалифицированных сварщиков приходится привозить из Турции. Постсоветское пространство, и в особенности, его кавказская часть, испытывает тотальный дефицит квалифицированных специалистов во всех отраслях, кроме патриотической лирики, и наряду с безработицей, одной из острейших проблем все еще остается отсутствие необходимых кадров – такие вот своебразные ножницы. Почти все, более или менее серьезные и масштабные технические работы выполняют иностранцы - на любом предприятии вы увидите оборудование, которое установили спецы из Европы, и они же приезжают сюда в случае необходимости ремонта или внесения каких-либо изменений в программу. Бизнесу приходится за эти услуги платить в разы больше, чем если б это делал местный инженер. Результаты кавказской разновидности «высшего образования» мы увидели еще в 90-е годы, когда появились первые специальности, связанные с компьютерными технологиями – системные администраторы, программисты, и т.д. Пока местная молодежь соревновалась в уличных драках и попытках получить доступ к распилу ресурсов, перспективную отрасль в тот период полностью захватили более космополитичные и свободные от национальных комплексов т.н. «русскоязычные»... Лишь позже, в начале 2000-х новые технологии освоили и все остальные, и сегодня наконец-то мы пришли к состоянию, при котором грузино- или азерайджаноязычный программист не является чем-то диковинным. Но на это потребовалось целое десятилетие.

Требуется сварщик с дипломом У меня есть знакомый, контактировавший с японцем, cильно озабоченным появлением в японских вузах cовершенно невероятного вида коррупции – студенты дают взятку лекторам за право лишний раз посетить лекцию, так как обычного курса им не хватает... Что ж, очень возможно это одна из причин, по которой Япония – на вершине мира, а мы - черт знает где. Это я к тому, что дипломомания, как таковая, никуда не делась - после развала СССР она перекочевала в независимые государства, и снова растит огромное количество маркетологов, топ-менеджеров, специалистов по связям с общественностью и международной дипломатии, и снова квалифицированных сварщиков приходится импортировать из Турции и Китая, втридорога. Но изменилось другое - под влиянием времени и рыночного спроса, ценность символически-ритуального образования значительно снизилась. Диплом сегодня никому неинтересен. При принятии на работу – спрашивают – диплом это, конечно, хорошо, но что конкретно ты умеешь делать? Отцы по инерции продолжают платить за невежество детей, но после того, как диплом стал доступным как картошка - отношение к нему тоже изменилось - теперь этим не похвастаешь и никого не удивишь. Количество молодежи, которая предпочитает быть безработным дипломатом, а не работающим электриком – все еще очень высокое, но перелом в сознании уже дает о себе знать. Раньше обучение в профтехучилищах среди кавказцев расценивалось как падение ниже некуда, как признание собственной несостоятельности. Сегодня обучение в технических колледжах – это нормальное явление, про которое говорят «Ну да, парень не хочет впустую терять 5 лет»... Кстати говоря, это мировая тенденция – в большинстве развитых стран узких специалистов больше, чем граждан с высшим образованием. Присмотритесь внимательно к любому голливудскому фильму, и вы обязательно услышите о том, как кто-то поступает в колледж, или «какой он молодец, колледж закончил»..

Колледж фигурирует в американском кино намного чаще, чем университет, несмотря на то, что США является одним из мировых лидеров по уровню высшего образования на душу населения. В частности, среди населения в возрасте 24-60 лет. В Италии высшее образование имеет 17% населения, в Германии 27%, в Голландии 32%, в Швейцарии – 40%. Самый высокий показатель в развитом мире – у Канады – 54%. Так что отказ от дипломомании и приоритетность технического, краткосрочного образования становится велением времени. Профессия – безработный дипломат Приведенные выше цифры - это только Европа и Америка. К примеру, в динамично растущем Китае в указанной возрастной категории дипломы имеет лишь 10% населения, и каждый выпускник университета – на вес золота. К сожалению, на Кавказе эта тенденция не слишком утвердилась – ей препятствуют старые советские привычки и ментальные установки, которые были устаревшими на момент их появления, еще 40-50 лет назад.