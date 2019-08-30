Гонконг снова охватили протесты

Тысячи человек в субботу вышли на улицы Гонконга, несмотря на недавний запрет местных властей на проведение акций протеста, сообщают западные СМИ.

По данным изданий, демонстранты заблокировали транспортное движение на нескольких главных дорогах и выкрикивали антиправительственные лозунги.

В ответ на несанкционированный митинг полицейские призвали протестующих незамедлительно разойтись, а затем применили водометы и слезоточивый газ. В свою очередь, демонстранты забросали стражей порядка камнями.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающему основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планировались на субботу.

В уведомлении отмечалось, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности. Кроме того, в документе говорилось о том, что существуют опасения, что в ходе выступлений могут проявиться "акты насилия и другие деструктивные действия".