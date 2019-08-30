Госкомтамжни опровергает слухи об ажиотаже на встрече с Сафаром Мехтиевым

В сообщениях СМИ говорилось, что встречу с гражданами якобы пришлось прервать, а их жалобы не были заслушаны.

Государственный таможенный комитет опроверг информацию ряда малотиражных СМИ о якобы имевшемся ажиотаже на встрече председателя Госкомитета генерал-лейтенанта Сафара Мехтиева с гражданами в Масаллы.

В пресс-службе Госкомитета отметили, что встреча Сафара Мехтиева с гражданами в Масаллы прошла 30 августа. В общей сложности глава Госкомитета принял 17 человек, выслушал все их обращения и дал поручения руководителям соответствующих структур по решению поднятых вопросов в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что о встречах руководства Госкомитета с гражданами всегда сообщается в СМИ и на сайте ведомства и там отмечают, что на встрече будут заслушаны лишь обращения связанные с таможенными вопросами. Вопросы о трудоустройстве или восстановлении в должности необходимо направлять напрямую в Аппарат Госкомитета.

Однако, несмотря на это, порой граждане поднимают вопросы, находящиеся вне полномочий таможенных органов, вплоть до бытовых вопросов.

Гражданам, которые хотели встретиться с руководством Госкомитета по вопросу трудоустройства, было сообщено, что согласно законодательству, прием на службу осуществляется на конкурсной основе. Те, кто хочет принять участие в конкурсе, состоящем из устного и письменного экзаменов, может обратиться в Управление человеческих ресурсов.

В Госкомитете добавили, что сообщения об ажиотаже на встрече в Масаллы, а также утверждения о том, что встреча была прервана, а жалобы не выслушаны, являются плодом больной фантазии людей, проводящих кампанию по очернению Госкомтаможни.