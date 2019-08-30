Владимир Решетов, спецкор по странам Балтии и Польше 16:04

Неизбежный распад советской империи в 1991 году дал шанс бывшим республикам начать исторически новый этап развития. Самыми первыми на этот путь встали три страны Балтии, оккупированные в 1940 году сталинским монстром в результате сговора «Молотов-Риббентроп». Литва объявила о своей независимости в начале 1990-го, позже, в том уже году это сделала Латвия, а за ними и Эстония. Формально, конечно, выход из СССР состоялся после провала августовского путча 1991-го. Но курс на независимость дал миллионам балтийцев заряд энтузиазма в переходе к рыночной экономике, к созданию новых государственных институтов, парламентаризму и демократии.

Эстония - постсоветский лидер Влиятельная эстонская газета Postimees приводит данные специалистов Всемирного банка об объеме ВВП союзных республик в 1991 году (без учета стран Балтии): тогда она равнялся 690 миллиардам долларов. Это составляло 3 процента от мировой экономики. На сегодняшний день ВВП бывших республик вырос до 2,2 триллиона долларов. Но все же, это всего лишь 2,5 процента от мирового показателя. Данные того же источника показывают, что доля ВВП на душу населения выше всех среди экс-советских стран к 2019 году в маленькой Эстонии, с населением чуть больше миллиона человек. Следом за ней идут Литва и Латвия. Россия — на 4-м месте. Несомненно, занимать это место ей позволил стремительный рост цен на нефть. Но, что интересно, доля ВВП на душу населения в этой нефтяной державе в два раза ниже, чем в Эстонии. Что говорить о Таджикистане, где аналогичный показатель меньше эстонского в… 30 раз!

В чем секрет такого преимущества Эстонии перед соседями по бывшему советскому лагерю? Дело в том, что эта страна, не попавшая в кровавый январь 1991-го, вроде бы незаметно, но твердо первой среди балтийских сестер взяла курс на рыночные реформы экономики. Благо, рядом всегда был пример Финляндии, которую Сталину не удалось втянуть за «железный занавес». За основу перемен был взят пример процесса приватизации в Восточной Германии. Введенная валюта — эстонская крона, («отцом» ее, кстати, был шведский экономист, банкир Бу Краг), была привязана к немецкой марке, и стала достаточно твердой валютой. Кстати, Эстония первой среди стран Балтии перешла на евро. Кризис 1998 года эта страна успешно преодолела, уйдя из зависимости от экономики России. Новый кризис начала XXI века эстонцы тоже благополучно пережили. Здесь не рухнул, в отличие от Латвии и Литвы, ни один банк, страна не одалживала деньги у Международного валютного фонда. Благосостояние жителей этой страны растет заметнее, чем в Литве и Латвии. По сообщению агентства BNS, за прошедший год эстонские пенсионеры стали чувствовать себя увереннее — средний размер пенсии вырос до 484,50 евро, то есть увеличение по сравнению с 2018-м произошло на 7,7 процента. Правда, уже сегодня финансовые аналитики говорят о том, что недавний лидер Балтии входит в полосу экономического замедления, рост экономики снизится с 3 процентов в год до 2 процентов в 2021 году. Появились тревожные сигналы и о грядущих проблемах в строительном секторе Эстонии. Но в экономике всегда, особенно у близких соседей, есть повод для сотрудничества. Только что стало известно, что бизнесмены Эстонии и Латвии намерены к 2021 году построить молокоперерабатывающий завод стоимостью 100 миллионов евро. По мнению специалистов отрасли, в результате запуска этого гиганта в странах Балтии усилится конкуренция в этой отрасли производства. Но, правда, произойдет это не мгновенно. При том, новая мощность повлияет на соперничество между литовскими переработчиками: дело в том, что литовцы покупают большую часть сырья именно в Латвии и Эстонии. Крупные игроки на рынке Литвы не боятся конкуренции. Они уверены, что производство молочных продуктов только увеличится, и от этого всем будет польза. Кстати, и сегодня на латвийских прилавках можно найти молочные продукты не только литовского, но и польского происхождения. Открытый рынок Евросоюза стимулирует конкуренцию, подстегивает борьбу за качество и привлекательность изделий из молока. Литва. Отставать не время Литовское государство шло примерно тем же путем, что и Эстония. В начале и середине 90-х среди трех балтийских «сестер» оно было самым слабым в смысле экономики. Но в последние годы именно Литва переживает бурный рост. ВВП на душу населения после кризиса 2007-2009 годов здесь вырос на 55 процентов, а в Эстонии — на 38. Быстрым переменам способствовала приватизация, проведенная так же, как у соседей. Лит был стабильной валютой, привязанной к доллару США. Литва позже Эстонии и Латвии перешла на евро — в 2015-м.

Сейчас литовский порт Клайпеда является самым крупным по перевалке грузов среди портов Балтии. Здесь же построен первый терминал по перегрузке сланцевого газа, который поступает из США, и уже используется в самой Литве и в соседних странах Балтии. Это позволило снизить цену на газ для множества домашних хозяйств, и выйти из зависимости от российского «голубого топлива». Экспортные возможности Литвы имеют неплохой потенциал. Двойной рост в этой отрасли отмечают специалисты Евросоюза. Евросоюз спас Латвию Латвия стартовала в переустройстве экономики позже Эстонии, но к 1994 году уже встала на рельсы рыночного хозяйства. Национальная валюта — лат был самой дорогой в мире, за один лат давали почти 2 доллара. Он был дороже даже британского фунта. В середине и конце 90-х в Латвии один за другим стали закрываться банки, дефолт в России летом 1998 года сильно ударил по экономике этой страны. Только вступление в Евросоюз помогло восстановить позиции, выровнять показатели ведущих отраслей, увеличить ВВП.

Накануне кризиса первого десятилетия нового века рост экономики Латвии был самым стремительным в ЕС. С наступлением кризиса, когда государство отняло у частных владельцев крупнейший из банков с национальным капиталом, когда лопнул мыльный пузырь кредитования под недвижимость, обанкротились множество частных фирм. Жители Латвии рванули на заработки за границу — в Ирландию, Англию, Швецию. За ними потянулись и семьи. Аналогичная картина произошла и в Литве, и в Польше. Сотни тысяч рабочих, инженеров и сегодня увеличивают ВВП чужих стран, а не своей родины. Те, у кого на берегах Балтики остались семьи, до сих пор поддерживают их денежными переводами. Проблемы с коррупцией Но не все так радужно у «балтийских сестер». В прошлом году вспыхнул скандал с главной персоной Национального Банка Латвии — его президентом Эдгаром Ринкевичем. Его заподозрили в сделке с российским олигархами и отмывании денег. Опубликованы фото поездки Ринкевича на охоту на Камчатку, которую оплатил некий российский олигарх. Судебный процесс начался. И уже известно, что Ринкевичс пойдет под суд осенью этого года. В Эстонии тоже банковская сфера попала под криминальное преследование: несколько эстонских филиалов скандинавских банков попали под расследование в связи с отмыванием денег российских олигархов. Словом, не все так просто на пространстве первых стран, вырвавшихся из под ярма Советского Союза. Коррупция в Латвии, Литве и Эстонии, конечно, не такова, как на остальном пространстве экс-СССР. Но все же в странах ЕС - это проблема, которую нельзя не замечать из Брюсселя.

Казахстан и Азербайджан. Постсоветские тигры? Казахстан, мне хорошо знакомый (я учился и работал там), страна потенциалом не меньше, а может быть и более российского. Здесь месторождения такие, что не снились никому в мире, пожалуй. 99 процентов таблицы Менделеева залегают в недрах Великой Степи. После обретения независимости, благодаря политике первого президента Назарбаева экономика пошла вверх. Даже во время мирового кризиса страна развивалась, в отличие от соседей и стран Евросоюза. Рост был порядка 13 процентов. Проблема Казахстана, впрочем, как и других стран экс-СССР — коррупция. И сегодня после всех скандалов Республика Казахстан продолжает оставаться лидером среди центрально-азиатских стран по производству нефтепродукции и газового экспорта. Надо сказать, что в последние годы Казахстан стал производить солнечные батареи, тяжелые грузовики, ветрогенераторы, в кооперации с западными партнерами. Линия на инновации верна и благодаря политике правительства находит пути реализации. Я был пару лет назад в Актобе и видел, что там, где есть не только природные ископаемые, но и умные руководители, происходит рост экономики региона. Там вкладывают деньги в спорт, образование, культуру.

Да, и Азербайджан — нефтяная страна, которая, по определению, должна быть богатой. В советско время ее «доили» власти Союза. С обретением независимости Азербайджан стал одной из доминирующих держав в регионе. После подписания исторического соглашения по Каспию, Азербайджан встал в ряд ведущих нефтедобывающих стран мира. В 2006 году ВВП страны вырос на 36 процентов, а годом позже ее экономика выросла на 25 процентов. По мнению эстонского аналитика, в 2014 году Азербайджан попал в полосу спада экономики, из которой уже выходит… Грузия. Реформы Саакашвили: вред или благо? После прихода к власти Михаила Саакашвили в Грузии начался экономический бум. Реформы, проводившиеся молодым президентом, дали свои результаты. Молодые реформаторы переустроили систему управления в стране, сделали ее удобнее для Грузии. Я помню, когда приехал в 2004 году, как работала полиция в Тбилиси. Это был невиданный даже для Латвии образец работы стражей правопорядка. И слышал отклики жителей столицы Грузии: совсем другой город, другая страна!