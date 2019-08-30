Президент Польши призвал к новым санкциям против России
Западные страны должны продолжить политику санкций в отношении России. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как сообщает Reuters, Дуда заверил, что Варшава поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и будет оказывать Киеву помощь.
Кроме того, польский лидер вновь осудил политику Москвы. Антироссийские санкции должны «самым мирным способом заставить страну соблюдать международное право, которое она сейчас не соблюдает».