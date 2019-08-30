Российский миллиардер раскрыл секрет успеха

Основной владелец и председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал в интервью Harvard Business Review секрет успешного ведения бизнеса. Его слова опубликованы на сайте издания.

Миллиардер подчеркнул, что успех бизнеса кроется в чутком внимании к рядовым сотрудникам. По мнению Мордашова, любой работник разбирается в своем деле лучше руководителя. Задача грамотного управляющего, утверждает бизнесмен, не поучать, а дать человеку возможность самореализоваться.

Нужно, чтобы все наши люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель, — рассказывает 53-летний предприниматель. — Каждый сотрудник должен стать на своем месте в некотором смысле директором по продажам».

Также Мордашов отметил, что в бизнесе следует применять современные технологии и практики управления. Для этого он советует создавать в компании условия, которые позволяют легко подстраиваться под задачи клиентов и вовремя внедрять передовые методы. Миллиардер добавил, что принцип ведения бизнеса Генри Форда «клиент может получить автомобиль любого цвета, если этот цвет черный» уже устарел.