В бакинском отеле девушка обокрала арабского туриста

В одном из отелей Баку произошла кража. Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Ясамальском районе.

Гражданин Саудовской Аравии Альгатани Махмуд 1992 г.р. в связи с этим обратился в Ясамальское районное управление полиции.

Он отметил, что минувшей ночью он пригласил к себе в номер в Renaissance Palace Hotel девушку по имени Фидан. После того как девушка ушла, иностранец обнаружил пропажу наручных часов стоимостью 500 манатов.

В настоящее время она разыскивается сотрудниками Ясамальского районного управления полиции.