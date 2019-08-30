Митинг оппозиции в Москве

В центре Москвы в несогласованном публичном мероприятии принимают участие около 750 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным СМИ, участники организованного штабом Алексея Навального «Шествия против политических репрессий» прошли уже от станции метро «Чистые пруды» до Рождественского бульвара. Мероприятие должно закончиться у Новопушкинского сквера. В числе участников — сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, незарегистрированная кандидатом на выборах в Мосгордуму.

На 31 августа также планировалась акция Либертарианской партии России (ЛПР), но мэрия отказала в согласовании.