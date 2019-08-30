В Гренландии задумались о передаче острова США

Депутат от партии «Налерак» в парламенте Гренландии Пеле Броберг призвал обдумать плюсы покупки острова Штатами.

Как пишет Sermitsiaq, политик отметил, что выплаты в размере порядка $600 млн в год могут стать альтернативой субсидиям Дании.

Гренландия отказалась входить в состав Евросоюза, а теперь «настало время отказаться от «датского государственного сообщества», считает депутат.

«Уже сейчас не Дания защищает Гренландию, а США, и они продолжат это делать, когда мы станем независимыми. И они смогут поддерживать нас деньгам», — подчеркнул Броберг.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии — автономии в составе Дании. Датский премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной, после чего Трамп оскорбился ее словами и отложил визит в страну.