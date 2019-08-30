Путин написал Кочаряну: «Вы настоящий друг России»
Президент России Владимир Путин направил второму президенту Армении Роберту Кочаряну, находящемуся под стражей в республике, поздравления по случаю 65-летия, сообщает «Российская газета».
Российский лидер отметил многолетнюю государственную деятельность юбиляра, заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом.
Путин подчеркнул вклад Кочаряна в развитие современной Армении, в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье.
"Знаем вас как настоящего друга России, много сделавшего для укрепления союзнических отношений между нашими государствами", - отметил Путин и пожелал юбиляру крепкого здоровья, душевных сил и стойкости.