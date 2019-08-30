Лукашенко поручил найти альтернативу российскому рынку

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил переработчикам искать новые рынки сбыта для производимого в стране сахара, а не концентрироваться только на России. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что белорусский лидер дал такое поручение после того, как ему сообщили о том, что на российском рынке наблюдается избыток сахара.

«Вы мне не страдайте. Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что снижать темп производства сахара ни в коем случае нельзя.